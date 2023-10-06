شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وبعد أن سقط الثوب عنها.. الفنانة شهد أزهري تدخل في وصلة رقص مثيرة مع أحد الرجال





عادت الفنانة والممثلة السودانية المثيرة للجدل شهد أزهري, لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك على خلفية ظهورها في مقطع فيديو جديد.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهرت شهد في المقطع الحديث وهي تقدم وصلة رقص مثيرة مع أحد الرجال الحاضرين للحفل المثير للجدل.

https://www.facebook.com/reel/1048341369502770?mibextid=B7JvUZ

المطربة المثيرة للجدل لفتت أنظار المتابعين للمقطع بعد سقوط جزء من الثوب الذي كان ترتديه في لقطة أثارت سخرية جمهور مواقع التواصل.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين