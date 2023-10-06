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بالصور.. مباحث نهر النيل تسترد منهوبات قادمة من ولاية الخرطوم تشمل مكيفات ومراوح وموتورات
تمكنت إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية فرعية ولاية نهر النيل أمس تمكنت من ضبط عربة (دفار) محملة بمنهوبات قادمة من ولاية الخرطوم.
وتعود تفاصيل الضبطية الى أنه وبعد الرصد والمتابعة ومراقبة المداخل تمكن فريق العمل الميداني بإدارة المباحث والتحقيقات الجنائية فرعية نهر النيل من ضبط متهمين يقودان عربة دفار تحمل على متنها 121 موتور مياه وخلاط عجين كبير يستخدم في المخابز وكمية من المكيفات والمراوح ومعدات المكيفات.
وبعد التحريات الأولية حول مصدر الممتلكات التي بحوزة المتهمان تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تحت المواد 100 /68 بقسم شرطة الأوسط عطبرة.
سونا
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