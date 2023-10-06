عدد من جنود المليشيا الذين تم حشرهم لمهاجمة معسكر العيلفون قرروا مغادرة الخرطوم ليلحقوا بمن هربوا من جحيم الحرب





• مليشيا التمرد تبحث عن أي فرقعة تخرجها من ورطة هزائمها العسكرية والنفسية ..

• جمعوا عدداً من قواتهم المتناثرة وذهبوا مساء اليون إلي معسكر العيلفون ..

• النتيجة.. هزيمة جديدة ..قتلي ..جرحي ..أسري ..

• عادوا منكسرين ..

• عدد من جنود المليشيا الذين تم حشرهم لمهاجمة معسكر العيلفون مساء اليوم قرروا مغادرة الخرطوم ليلحقوا بمن هربوا من جحيم الحرب ضد الجيش ..

عبد الماجد عبد الحميد

