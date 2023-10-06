رأي ومقالات
عدد من جنود المليشيا الذين تم حشرهم لمهاجمة معسكر العيلفون قرروا مغادرة الخرطوم ليلحقوا بمن هربوا من جحيم الحرب
• مليشيا التمرد تبحث عن أي فرقعة تخرجها من ورطة هزائمها العسكرية والنفسية ..
• جمعوا عدداً من قواتهم المتناثرة وذهبوا مساء اليون إلي معسكر العيلفون ..
• النتيجة.. هزيمة جديدة ..قتلي ..جرحي ..أسري ..
• عادوا منكسرين ..
• عدد من جنود المليشيا الذين تم حشرهم لمهاجمة معسكر العيلفون مساء اليوم قرروا مغادرة الخرطوم ليلحقوا بمن هربوا من جحيم الحرب ضد الجيش ..
عبد الماجد عبد الحميد
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