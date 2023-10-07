🔴 الجيش السوداني حطّم أسطورة الدعم السريع وكسر مؤامرتها إلي الأبد





• في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ حرب الجيش السوداني العظيم ضد مليشيا وعصابات التمرد الغادر علي بلادنا وشعبنا .. في هذه المرحلة الحاسمة يكون النقد غير الموضوعي الذي يوجهه المناصرون للجيش إلي الفريق البرهان نوعاً من الرمي بالقنابل والصواريخ داخل الصندوق القتالي للقوات المسلحة السودانية ..

• في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ ويوميات الحرب يكون دعم البرهان واجب المرحلة لأن دعمه ومناصرته هي دعم ومناصرة لكل قادة القوات المسلحة بالضرورة ..

• علينا النظر إلي خلفنا ..لقد حطّم الجيش السوداني أسطورة الدعم السريع وكسر مؤامرتها إلي الأبد ..

• علينا النظر إلي خلفنا .. لقد دفن شعبنا السوداني نفايات وبقايا شتات الحرية والتغيير وأهال عليها التراب إلي الأبد ..

• وعند النظر إلي المستقبل يعرف كل السياسيين السودانيين وكل القادة العسكريين أن صفحات تاريخ بلادنا مابعد حرب 15أبريل 2023 سيكتبها أصحاب المصلحة الحقيقيون الذين اكتووا بنار الحرب وأهوالها ..

• مرحلياً ، ليس من الحكمة تصويب سهام النقد تجاه البرهان وحده .. وليس من الحكمة التقليل من تضحيات قادة وجنود الجيش السوداني والذي سيحسم معركته ضد المليشيا بإذن الله .. ويومها سيتوقف الذين يتخوفون من لقاءات البرهان بقوي سياسية لفظها وجدان الشعب السودان ، سيتوقفون مليّاً عند القول المأثور للمفكر الاستراتيجي ( كلاوز فيتز) : ( ليست الحرب سوي مواصلة السياسة بوسائل أخري) ..

• وقليلون من سيكتشفون الحقيقة كاملة بعد طرد مليشيا التمرد وكنسها من ساحة المواجهة العسكرية !!

عبد الماجد عبد الحميد

