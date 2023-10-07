



نحن لا نستبطئ النصر و لا يخالجنا أدنى شك بأنه من عند الله ( وَمَا ٱلنَّصۡرُ إِلَّا مِنۡ عِندِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) و نعلم أن له اشتراطات و ظروف معينة متى ما تم استيفاءها تحقق !!

نحن لا نستبطئ النصر و إنا على يقين بأن الله سينصر جندنا و يهزم البغاة المعتدين الذين سفكوا الدماء و هتكوا الأعراض و نهبوا و سرقوا الأموال و الممتلكات الخاصة و العامة و عاثوا في بلادنا فساداً !!

نحن لا نستبطئ النصر و لكننا نعيب على مؤسسات الحكم القائمة عدم الإستفادة من الإلتفاف الشعبي الكبير حول القوات المسلحة الذي لم يحدث له مثيل في تأريخ السودان القديم و الحديث !!

نحن لا نستبطئ النصر و لكننا نعيب على الجهاز التنفيذي الذي يدير مؤسسات الدولة عجزه و فشله في مواجهة آثار الحرب و انعكاساتها على حياة المواطنين و عدم قدرته على الوفاء بحقوقهم !!

نحن لا نستبطئ النصر و لكننا نعيب على الأجهزة الأمنية التأخر في حسم الطابور الخامس الذي ما يزال يقدم الدعم الإستخباري و اللوجستي للمليشيا !!

نحن لا نستبطئ النصر و لكننا نعيب قصور الفعل السياسي للقوى الوطنية التي تركت فراغا و مساحة واسعة يتحرك فيها الجناح السياسي للتمرد ( قحت) بكل أريحية تحت ستار لا للحرب و دعم التحول الديمقراطي و تلتقي وفوده قائد الجيش رئيس مجلس السيادة و يطلب منه التنحي و تسليم السلطة لحكومة إقترحوها هم !!

نحن لا نستبطئ النصر و لكننا نعيب على وزارة خارجيتنا عجزها و ضعف تحركاتها لمحاصرة المليشيا و أعوانها خارجياً و فضح و كشف الدول المشاركة في المؤامرة على بلادنا بدعمها للتمرد بالسلاح و العتاد و عدم قدرتها على استقطاب العون و الدعم من الأصدقاء !!

الحسنة الوحيدة في أداء خارجية السفير علي الصادق هي تحركات بعثتنا في الأمم المتحدة بقيادة السفير الهمام الحارث إدريس و نائبه السفير معاوية التوم !!

* كلنا ثقة في قواتنا المسلحة و القوى الأمنية و قوات الشرطة و قدرتها و كفاءتها و وطنية ضباطها و جنودها .

( و ما النصر إلا صبر ساعة )

( الدعاء هو أمضى سلاح للمؤمن فلا تنسوه في هذا اليوم المبارك )

#كتابات_حاج_ماجد_سوار

6 أكتوبر 2023