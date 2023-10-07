



الشفافية

مصطلح الشفافية هو ترجمة حرفية لمفردة من الإنكليزية هي Trasparency. فعندقولنا transparent and efficient يترجمها المعربون شفافٌ وفعالٌ والأصح ترجمتها بمعناها الضمني لتصبح صريح غير مصانع .وقد أخذت الشفافية بمعناها المستعار من علم الفيزياء وتعني المادة الشفافة الواضحة الزجاجية بحيث يمكن رؤية الطرف الآخر من خلالها.

وبهذا يكون لها في الثقافة الإنسانية معاني الانفتاح والاتصال والمحاسبة ..هذا عن الشفافيه إما الشفشفة فأسالوا عنها الجنجويد ومن عاونهم من نيقرز وقحاتة!!!

أمين حسن عمر

