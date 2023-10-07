شاهد بالفيديو.. (حايمة مع الضكور ولو قبضتوها بركب طيارة وأجيها في السودان).. الفنانة ندى القلعة تطالب قيادات الجيش بالقبض على ضابطة الدعم السريع “سمر”





وجهت الفنانة السودانية الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة” رسالة لقيادات الجيش السوداني وذلك عبر مقطع فيديو حديث قامت بتصويره.

وطالبت القلعة في رسالتها التي رصدها محرر موقع النيلين قيادات الجيش بضرورة القبض على ضابط الدعم السريع الشهير “سمر”.

ووصفت الفنانة الملقبة بسيدة الغناء السوداني ضابطة الدعم السريع “سمر” بقرد الطلح (حايمة وما مخلية ضكر ما حايمة معاهو).

وتعهدت القلعة بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين بأنها ستركب الطائرة وتعود للسودان إذا تم القبض عليها, واشترطت تسليمها لنساء السودان ليعلمنها الأدب.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين