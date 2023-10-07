شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سوداني يغازل حسناء أجنبية فائقة الجمال في أحد شوارع أوروبا ويهديها بوكيه ورد كتب عليه: (ابتسمي فجمالك كجمال الوردة) والحسناء تتجاوب مع معاكسته وتلاحقه لالتقاط سيلفي معه





تصدر مقطع فيديو متداول لشاب سوداني بأحد الدول الأوروبية حسبما ذكر المتابعون قائمة الفيديوهات الأكثر تداولاً ومشاركة على السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد لفت الشاب السوداني الأنظار بعد تصرفه الطريف الذي أقدم عليه تجاه حسناء أوروبية.

حيث قام الشاب وبطريقة عفوية بإهداء الفتاة الحسناء بوكيه صغير من الورد كتب عليه (ابتسمي فجمالك كجمال الوردة).

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد تجاوبت الحسناء مع الشاب السوداني بعد أن قرأت العبارة المكتوبة على الورقة, لتلاحقه وتطلب منه التقاط صورة تذكارية “سيلفي” معه وسط فرحتها وسعادة السوداني.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين