الجيش يجب أن يتكلم عن سير العمليات ودحر المليشيات.. نقل أخبار الانتهاكات لا يحتاج إلى إيجاز يومي





النبرة التي يتكلم بها العميد نبيل عبدالله وهو يذيع جرائم المليشيا تبدو أشبه بنبرة مذيع النشرة الجوية. الأفضل أن يترك الجيش أمر نقل أخبار الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها المليشيا للمتحدث باسم وزارة الداخلية أو أي لجنة يتم تكليفها بهذا الأمر.

المتحدث باسم الجيش يجب أن يتكلم عن سير العمليات العسكرية ودحر المليشيات. نقل أخبار الانتهاكات لا يحتاج إلى إيجاز يومي من الجيش، وسائل الإعلام تقوم بذلك بشكل أفضل.

حليم عباس

