لماذا يسيء البعض تفسير موقفنا من الحرب





ظل موقفنا ثابتا منذ قبل انطلاق الحرب بسنين وهو انه مهما كانت عيوب الجيش فان ميليشيا مرتزقة من حروب الجوار تملكها اسرة وتنفذ اجندة خارجية ليست بديلا مناسبا لهكذا جيش مهما كانت نقائصه.

هذا موقفنا ومن شاء ان يختلف عليه ان يثبت ان هذه الميليشيا هي الحل لعيوب الجيش أو انها تفتح الطريق نحو نيرفانا اناركية تخلصنا من قمع الدولة البوليسية.

ولكن كثيرا ما يتم سوء تفسير موقفنا بحسن نية أو بغير ذلك. من ضمن أسباب سوء التفسير بحسن نية ما قاله الشيخ الأكبر برتراند رسل في تاريخ الفلسفة الغربية:

“إن تقرير رجل غبي عما يقوله رجل ذكي لا يمكن أن يكون دقيقًا أبدًا، لأنه يترجم دون وعي ما يسمعه إلى شيء يمكنه فهمه.”

معتصم اقرع