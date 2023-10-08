حاج ماجد سوار: إذا لم تستح فاصنع ما تشاء





بعض الناشطين من عرب الخليج ملأوا الأسافير بإدانات و (هاشتاقات) لما أسموه (إرهاب حماس) التي قالوا إنها إستهدفت النساء و الأطفال في عملية (طوفان الأقصى) و هو زعم غير صحيح !!

بينما نسي هؤلاء أو تناسوا آلاف الأطفال و النساء و الشيوخ الذين تحصدهم الآلة الحربية للإحتلال سنوياً !!

بالتأكيد فإننا لن نطلب من هؤلاء أن يدينوا الإنتهاكات و الفظائع و الجرائم التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع الإنقلابية المتمردة منذ حوالي ستة أشهر في حق دولة (شقيقة) و شعب (شقيق) طالما صدعونا بمدحه !!

لن نطالبهم بذلك لأن إحدى حكومات بلدانهم هي من تحارب شعبنا و تدمر بلادنا من خلال دعمها للمليشيا بالسلاح و العتاد و ضباط الإستخبارات و دفع مرتبات المرتزقة و الخبراء و تقوم بتمويل نشاط الجناح السياسي للتمرد (قحت) !!

لن نطالبهم بذلك لأنهم لن يجرأوا على مخالفة حكامهم و لكننا نذكرهم هم و حكامهم بأن الأيام دول !!

(إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُۥ ۚ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ) .

فعلاً إذا لم تستح فاصنع ما تشاء !!

إنه زمان التطبيع و السلام الإبراهيمي و الهوان و الهرولة لإرضاء الإحتلال المغتصب !!

#كتابات_حاج_ماجد_سوار

8 أكتوبر 2023