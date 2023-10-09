المركزية ليست مكان ولا فرق هنا بين الخرطوم وبورتسودان!





أعتقد ان الصحيح هو ترك التقرير بشأن المسألة التعليمية للولايات بحيث تقرر كل ولاية فيما يختص بالعام الدراسي بالنسبة للمدارس والجامعات فيها

الأوضاع تختلف من ولاية لأخرى لذا يمكن ان تختلف القرارات والتقديرات والفصل المركزي هنا تسلط لا أكثر ومحاولة نقل تجربة الخرطوم القابضة لبورتسوظان البديلة!

الإشارة الخجولة فى القرار الرئاسي والتى منحت الولايات نفاج صغير للمعالجات على شاكلة(وعلى مواطنينا في الأقاليم مراعاة فرق الوقت)كان من المفترض ان تصبح شارع رئيس يسمح للولايات بالسير المريح والوصول الى ما تريد !

الله يهديكم -خلوا للناس مواردهم وقراراتهم ولا (إكراه في الحياة)ولا حياة مع الإكراه!

بقلم بكري المدني