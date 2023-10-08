مصطفى ميرغني: الحرب دي علمتني دروس كتيرة
الحرب دي علمتني دروس كتيرة :
_ اتعودت على القعاد في عدم الكهرباء
كهربتنا كانت قاطعة 60 يوم لحدي ما مرقت حسي أظن عملت 160 يوم
فالزول بقى ينوم في أي وضع بفضل الله
و من آثار قطع الكهرباء دي عادي تلفونك يومين تلات يوم ما تهبشو
و زيادة على كده الشبكة كانت قاطعة ما بتجي إلا قليلا
_ الزول اتعود على المشاوير الكداري في أي وضع
_ الوضوء بالنذر اليسير من الماء
يومتا اتوضيت بربع باقة مويه أظن 600 مل
كذلك الاستحمام و قضاء الحاجه
_ قبل الحرب دي كنت بخاف من الضلام 😂 حسي الحمدلله القلب مات تماما
_ التعاون و التشارك
ودي من أكبر الفوائد كنا مجموعة من الجيران بنفطر و نتغدى سوا فبقى الزول بحب يشارك الناس أي شيء
_الفترة الأخيرة مسكت ليهم الطباخة أنا لأنو لقيتها أسهل شي
اخيير مما أمشي أعتل المويه و أجيبها من بعيد و اخير من مشاوير المواد التموينية
اتعلمت الطباخه و بقيت فيها معلم بفضل الله
زمان كنت لمن أكون براي يا سويت اندومي يا بيض
حسي اااي شي بنعملو لدرجة العصيدة اتعلمتها
بس الله يستر ما يهرشوني و أبقى الطباخ الدائم أنل
من أكبر الدروس بعد ذلك
انو الحياة دي ما بتقيف على شيء و الحياة دي ممكن تمشيها بأي وضع عشان كده ما تخاف من أي تدبير رباني
قبل الحرب الزول كان عندو طقوس معينة
يلبس كيف و الهدوم تكون بشكل معين و السخانة ما بمرق و الفطور لازم يكون ما فيهو شنو
والله حسي اااي شيء تلبسو و تطق اي شيء تلقاهو
فالدنيا تعيشها بالمتاح مع السعي في الحصول على الأفضل
و الحمدلله رب العالمين
مصطفى ميرغني
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