مصطفى ميرغني: الحرب دي علمتني دروس كتيرة





الحرب دي علمتني دروس كتيرة :

_ اتعودت على القعاد في عدم الكهرباء

كهربتنا كانت قاطعة 60 يوم لحدي ما مرقت حسي أظن عملت 160 يوم

فالزول بقى ينوم في أي وضع بفضل الله

و من آثار قطع الكهرباء دي عادي تلفونك يومين تلات يوم ما تهبشو

و زيادة على كده الشبكة كانت قاطعة ما بتجي إلا قليلا

_ الزول اتعود على المشاوير الكداري في أي وضع

_ الوضوء بالنذر اليسير من الماء

يومتا اتوضيت بربع باقة مويه أظن 600 مل

كذلك الاستحمام و قضاء الحاجه

_ قبل الحرب دي كنت بخاف من الضلام 😂 حسي الحمدلله القلب مات تماما

_ التعاون و التشارك

ودي من أكبر الفوائد كنا مجموعة من الجيران بنفطر و نتغدى سوا فبقى الزول بحب يشارك الناس أي شيء

_الفترة الأخيرة مسكت ليهم الطباخة أنا لأنو لقيتها أسهل شي

اخيير مما أمشي أعتل المويه و أجيبها من بعيد و اخير من مشاوير المواد التموينية

اتعلمت الطباخه و بقيت فيها معلم بفضل الله

زمان كنت لمن أكون براي يا سويت اندومي يا بيض

حسي اااي شي بنعملو لدرجة العصيدة اتعلمتها

بس الله يستر ما يهرشوني و أبقى الطباخ الدائم أنل

من أكبر الدروس بعد ذلك

انو الحياة دي ما بتقيف على شيء و الحياة دي ممكن تمشيها بأي وضع عشان كده ما تخاف من أي تدبير رباني

قبل الحرب الزول كان عندو طقوس معينة

يلبس كيف و الهدوم تكون بشكل معين و السخانة ما بمرق و الفطور لازم يكون ما فيهو شنو

والله حسي اااي شيء تلبسو و تطق اي شيء تلقاهو

فالدنيا تعيشها بالمتاح مع السعي في الحصول على الأفضل

و الحمدلله رب العالمين

مصطفى ميرغني