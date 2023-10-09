



قتلت أهله وقتل أهلي … ( أركو مناوي متحدثا عن خلافاتهم مع قبيلة حميدتي بعد المصالحات بينهم) ، فما ذنبي أنا إنسان 56 ؟!

في كتاب الزغاوة ماض وحاضر ( صورة الغلاف بالأسفل ) وهو مصدر قيم عن تاريخ قبيلة الزغاوة استقاه المؤلفان الزغاويان من بطون الكتب ومؤرخي القبيلة من كبار السن التأكيد على أسبقية وجود عرب العطاوة في مزبد وأن الزغاوة حاربوهم وأجلوهم منها وكان ذلك قبل أن تولد دولة 56.

وبالمناسبة فإن خلافات الزغاوة والمهرية بخصوص مزبد استمرت حتى بعد سقوط نظام الإنقاذ بل قبل شهور قليلة من حرب أبريل 2023م

خطرت لي فكرة هذا المنشور حين قرأت قبل ساعة منشورا لشاب من عرب شمال دارفور من المتبنين حديثا لخطاب المظلومية وهو يتحدث عن تاريخ القبيلة المأساوي ويقول كانت لنا حروب مع أناس لا داعي لذكر إسمهم الآن !!

لم يمتلك الشجاعة ليقول إنهم الزغاوة لأن المصلحة الوقتية إقتضت ذلك ، ونفس هذا الشاب في منشورات سابقة يسخر ويتهكم من آلامنا وقهرنا لسرقة ونهب بيوتنا.

#كمال_حامد 👓