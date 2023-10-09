طارق العوضي يكشف سر تطوعه للدفاع عن المتهم بقتل سائحين إسرائيليين





أعلن المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، عن تطوعه وعدد كبير من المحامين للدفاع عن فرد الشرطة المتهم بواقعة الفوج الإسرائيلي بالإسكندرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: ما قام به فرد الشرطة رد فعل طبيعي جدا جراء الاستفزازات الإسرائيلية.

وتابع: “نتيجة استفزازات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية طبيعي أن يبقى عندنا نماذج تقوم بقتل إسرائيليين من وقت لآخر من سليمان خاطر وأيمن حسن ومحمد صلاح وأخيرا فرد الشرطة”.

وأضاف: “أنا بصفتي محامٍ أدافع عن القانون وأبحث عن الظروف التي ارتكب المتهم الجريمة بسببها والتي قد تؤدي إلى حصوله على البراءة أو تخفيف العقوبة عنه”.

ولفت: “إلى حين أن تكون هناك أوراق رسمية بشأن الحادث وأقول خاصة بالمتهم نفسه ودفاعه عن نفسه نحن نؤدي واجبنا الدفاع عن أي مواطن ونتعامل مع بريء إلى أن تثبت إدانته، أنا متعاطف مع القضية الفلسطينية منذ نعومة أظافري ولأني تربيت في واقع يرى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت كمًا من الجرائم في حق الانسانية لذلك أنا متعاطف مع فرد الشرطة وأعلنت تطوعي للدفاع عنه”.

وتابع: “نحن لسنا محتلين ولسنا غزاة ولا ننتهك حقوق الشعوب في تقرير مصيرها ولا نرفض الاتفاقيات الدولية ولا نحتقر قرارات مجلس الأمن ونمتنع عن تنفيذها، إسرائيل هي وحدها ما تفعل ذلك”.

بوابة فيتو