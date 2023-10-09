عائشة الماجدي: هل يترك البرهان المليشيا تعوس في الخرطوم وتطرد الناس من بيوتها بهذه الطريقة المؤلمة ؟





تم ضرب مستشفي النو المستشفي الوحيد الشغال في أمدرمان من قبل مليشيا قوات الدعم السريع المتمردة ..

هذا الأمر غير مقصود به المستشفي فقط وإنما القصد هو تهجير مواطنيين الثورات حتي تضع المليشيا المُجرمة مدافعها وترتكز لضرب المهندسين وضرب وأدي سيدنا ..

وما تبقي من بيوت المدنيين في الثورات تعمل أيضًا المليشيا

لتغيير ديموغرافي في المنطقة بجلب أسرهم بدل لأهل المنطقة ،..

هذا الأمر كارثي بكل المقايسسس ..

يبقي نحن كمراقبين نسأل مباشر ؟

أين الفريق البرهان من ما يحدث للمواطنيين من تهجير وضرب وقتل في الثورات امدرمان ؟

ما هو علاج الفريق البرهان لذلك ؟

هل يترك البرهان هذه المليشيا تعوس في الخرطوم وتطرد الناس من بيوتها بهذه الطريقة المؤلمة ؟

الجوكية المتواجدين في مكتب البرهان . زولكم دا لا بترفعوا لي تقارير ! لا بشوف تلفزيون . لا بعرف كل نهاية يوم الموقف العسكري . ولا بشوف الخطة اليومية للحرب ؟؟

ما قاعدين تكلموا بما يحدث للمواطنيين من كلاب الدعم السريع ؟

هل البرهان مغُيب من الحقائق ام يُريد الغياب !

علي كل حال ما يحدث من مليشيا الدعم السريع هو قتل للإنسانية وإنتقام من المواطن الغلبان ..

نصر الله الجيش

عائشة الماجدي