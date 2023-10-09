ضاحي خلفان: “نتنياهو” هذا الرجل جنرال فاشل وهدم منازل أهالي غزة ليس هو الحل





قال ضاحي خلفان تميم نائب القائد العام للشرطة والأمن في دبي تعليقاً على الحرب الدائرة الآن بين فلسطين وإسرائيل:

هل يا ترى ستطيح هذه العملية بجنرال الوهم نتنياهو.. الذي قلت بعد فوزه الأخير بأن هذا الرجل جنرال فاشل..؟