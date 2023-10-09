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ضاحي خلفان: “نتنياهو” هذا الرجل جنرال فاشل وهدم منازل أهالي غزة ليس هو الحل
قال ضاحي خلفان تميم نائب القائد العام للشرطة والأمن في دبي تعليقاً على الحرب الدائرة الآن بين فلسطين وإسرائيل:
هل يا ترى ستطيح هذه العملية بجنرال الوهم نتنياهو.. الذي قلت بعد فوزه الأخير بأن هذا الرجل جنرال فاشل..؟
هدم منازل أهالي غزة ليس هو الحل يا جنرال نتنياهو.. الحل هو قيام الدولتين…من ليس له دولة يلعن كل من هو حوله .
وأضاف ضاحي خلفان على حسابه في تطبيق “أكس”:
يبدو والله اعلم ان معاهدة السلام التي يريدها نتياهو مع المملكة العربية السعودية تعيقها مطالبة المملكة بالاعتراف الإسرائيلي لدولة فلسطين.. لذلك عمل نتنياهو مع قادة حماس على هذه العملية…حتى تكون ذريعة لنتنياهو في عدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
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يبدو والله اعلم ان معاهدة السلام التي يريدها نتياهو مع المملكة العربية السعودية تعيقها مطالبة المملكة بالاعتراف الإسرائيلي لدولة فلسطين…لذلك عمل نتنياهو مع قادة حماس على هذه العملية…حتى تكون ذريعة لنتنياهو في عدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) October 9, 2023
رصد وتحرير – “النيلين”
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