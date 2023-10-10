رشيد المهدية: فشل إسرائيل يمنح صك البراءة لأجهزة مخابراتنا





ملاحظة وتعليق:

ان حرب مليشيا آل دقلو وحرب اكتوبر 1973 وهجوم حماس الذي نتابع مألاته ونعيش تطوارته ،،، حدثت جميعا يوم “سبت” … !

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أكدت أبرز الصحف ووكالات الأنباء الكبيرة ،،،

بي بي سي ، بلومبيرغ ، سي ان ان ، هارتس، فرانس24 واشنطن بوسط، نيويورك تايمز ونيويورك بوست وفورن بوليسي وشيكاغو تربيون ولوس انجلوس تايمز

على ان الهجوم المفاجئ المدمر الذي شنته حماس يوم السبت المنصرم يمثل فشلا استخباراتي إسرائيلي مذهل …

وان شبكة المخابرات الاسرائيلية التي هى الأكثر شمولاً وتمويلا في الشرق الأوسط، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية ..

والتي لديها مخبرين وعملاء داخل الجماعات الفلسطينية المسلحة، فضلاً عن المنظمات المماثلة في منطقة الشام “* لبنان وسوريا “ولم يشيروا الى الاردن بالإسم” …*

بالإضافة الى ،

وصف محللون في كبري الصحف الإسرائيلية “هارتس” الى أنه الفشل الأسوأ منذ حرب أكتوبر في العام 1973 …

كلها ،،،

تؤكد على ان الفشل المخابراتي ، ليس مستبعدا حتى باكثر الدول تطورا في المجال الأمني . . .

وربما ان تساؤل مؤسسة السي ان ان الذي طرحته قبل بضع ساعات على موقعها الاليكتروني عن ؛

لماذا لم يتمكن أمن الحدود الإسرائيلي المتطور إيقاف هجوم يوم السبت؟:

والذي شبهته بهجوم بل هاربر الشهير!

ربما ، ينعش ذاكرة بعضنا من الذين ،،،

ظلوا *يسخرون* من إخفاق “اجهزتنا الأمنية وهيئة الأستخبارات العسكرية السودانية”

في كشف مؤامرة مليشيا ال دقلو الإرهابية والتمكن من وادها ، في وقت مبكر ،،،

مشيرين الى الميزانية الضخمة المرصودة لهما ،

والتي بالتأكيد لا تقارن بالميزانية الإسرائيلية الأمريكية والأوروبية المرصودة لاداء عمل مماثل .. !

لذلك يمكننا ان نقول ان فشل إسرائيل ووكلائها ومخبريها وتقنيتها المتقدمة وحلفائها الكبار يمنح صك البراءة لأجهزة مخابراتنا …

اللهم أنصرنا على من عادانا …

اللهم أحفظ جنودنا وثبت اقدامهم وسدد رميهم وأنصرهم بفضلك العظيم …

** جيشنا ، جيش كل القبائل . . .

#جيش_واحد_شعب_واحد

رشيد المهدية/ كندا