العثور على “95” جرام كرستال ايس مخبأة داخل شحنة كركدي بالدامر





ضبطت صاحب عربة جرار يحمل “95” جرام كرستال داخل شحنة كركدي في طريقها الى حلفا

أفادت المعلومات التي توفرت لشعبة مكافحة المخدرات الدامر والتي تشير الي ان احد المتهمين يقود عربة جرار في طريقة الى حلفا بالولاية الشمالية يحمل شحنة كركدي .

نصب كمين محكم بقفل لجميع مداخل ومخارج وبعد وصول العربة الى كبري ام الطيور تمت العملية التفتيشية لها اسفرت عن وجود “95” جرام من مخدر الايس كريستال مخباة داخل العربة فتح له بلاغ تحت المادة” 15 أ / 21″ من قانون المخدرات وجاري استكمال التحري .

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