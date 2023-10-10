الاحتفال بعيد تجليس المطران جان ماري على النيابة البطريركية بمصر والسودان – صور





أقامت كاتدرائية سيدة النياح فى الإسكندرية، يوم الثلاثاء، احتفالية بمناسبة العيد الأول لتجليس المطران جان ماري شامي، رئيس أساقفة طرسوس شرفًا، والنائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، والأسقف المعاون في بطريركية أنطاكية.

وشارك في الاحتفال الأرشمندريت سمير سعادة، راعي كنيسة العذراء الطاهرة، بالإبراهيمية، والأب سمعان جميل، رئيس دير الآباء اللعازريين، بالإسكندرية، وأبناء كنيسة الروم الكاثوليك بالإسكندرية.

وألقى المطران عظة الذبيحة الإلهية، مؤكدًا أهمية أن تكون الأرض الجيدة مثل قلوبنا، لتنمو كلمة الله.

يذكر أن المطران جان ماري شامي تمت سيامته الأسقفية، في الثالث من سبتمبر لعام ٢٠٢٢.

فى سياق متصل، زار المطران جان ماري شامي المدرسة البطريركية، بالإسكندرية، بحضور الأرشمندريت سمير سعادة، ممثل صاحب المدارس بالإسكندرية، وإبراهيم عطا، مدير المدرسة، حيث اطمأن المطران على سير العملية التعليمية بالمدرسة.

المصري اليوم