أحمد موسى ينفعل على الهواء بعد إرسال أمريكا أكبر حاملة طائرات لإسرائيل





انفعل الإعلامي أحمد موسى، على الهواء بسبب إرسال الولايات المتحدة الأمريكية لحاملة الطائرات الأمريكية USS جيرالد ر فورد للمنقطة، قائلاً إن أمريكا تدعم إسرائيل في كل مخططاتها العدوانية.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الثلاثاء، أن الإرهاب الاسرائيلي يعرض الأبرياء المدنيين من الفلسطينيين للقتل، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كرر كلامه عندما كان سيناتور، بأن الأمن القومي الإسرائيلي جزء من الأمن القومي الأمريكي.

وتساءل الإعلامي أحمد موسى، “أين حقوق الانسان والمجتمع الغربي من جرائم الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني”، مؤكدا أنه لم يصدر أي بيان من أوروبا بشأن جرائم إسرائيل.

صدى البلد