بعد ان فشلت في إسقاط المركز -بدائل الدعم السريع





بعد ان فشلت قوات الدعم السريع (المحلول) في إسقاط الدولة بإسقاط المركز وإعلان سلطة جدبدة رغم القوة الهائلة التى دخلت بها هذه القوات الحرب بمقدرات دفع إقليمية ودولية كبيرة وبخطوط إمداد مفتوحة ومعاونة بعض المجتمعات والكثير من العملاء ورغم (الملاحيظ) الموضوعية في إدارة المعركة من قبل القيادة والتى لن يأت لها ذكر الآن /رغم كل هذا وذاك وغيره مما قيل وما لن يقال فى يوم من الأيام /رغم كل هذا وأكثر فشلت قوات الدعم السريع (المحلولة )في السيطرة على المركز وإعلان السلطة الجديدة

فكانت الخطة البديلة-

(أولا) ضرب الأحياء والمؤسسات المدنبة بالمدفعية من بعيد وذلك لنقص القوات وتفادي الخسارة بالاشتباك مع القوات النظامية والهدف هو لي اليد بإحداث أكبر أذى في المدنيين والمؤسسات

(ثانيا )محاولة إسقاط الولايات ومن ثم الزحف للمركز مجددا -نيالا -عبدالرحيم /دقلو نموذجا

(ثالثا)التسلل للولايات بقوات محدودة وإحداث فرقعات إعلامية وعملياتية بإستهداف المدنيين لأغراض شد الانتباه والأطراف -نموذج كيكل/الجزيرة

السؤال المهم -هل تنجح الخطط البديلة في إسقاط الدولة السودانية بعد فشل الخطة المركزية ؟!

بقلم بكري المدني