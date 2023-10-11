راشد عبد الرحيم: قصف المستشفيات





أمس قصفت قوات الدعم السريع المتمردة مستشفي النو بامدرمان وقتلت ثلاثة من المواطنين .

وقع الحادث بمساعدة إثنين من الخونة الذي ساعدوا مدافع التمرد ورسموا لها الإحداثيات بعد ان دخلوا المستشفي بإدعاء أنهم مرضي .

هذه المستشفي ظلت تعمل في علاج المرضي طوال أيام الحرب .

أمس أيضا قصف المتمردون حي ومستشفي السروراب بأمدرمان بست دانات .

بعد العدوان مباشرة تمت معالجة بعض الأضرار وعاودت المستشفي أعمالها .

بعد الحادث اللإنساني قام قائد جنجويدي بزيارة لمستشفي جبل اولياء وقدم لها بعض الأدوية كمساعدة منهم .

هذه مسرحية مكشوفة ومكررة من المتمردين وحتي الأدوية التي تبرع بها القائد المحتال اتت بعد نهبهم الإمدادات الطبية جنوب الخرطوم .

فصول المسرحية الهزيلة سبقتها أخر من قادة الدعم وظهر بعضهم و هم يقومون بنظافة بعض الطرق ومنها شارع الستين .

أبطال تلكم المسرحيات من أمثال أبو شوتال وامبلو الذين إنقطع ذكرهم بحمد الله .

الناعق بإسم الدعم السريع المدعو ربيع طالب قواتهم بتدمير المستشفي بزعم ان فيها جرحي الفلول !! ونسي أن يطالبها بمزيد من إغتيال المدنيين الأبرياء وتكرار أفعالهم في العيلفون التي قتلوا فيها مواطنين منهم الشاب خالد محمد علي وصاحب بقالة في الحي قتلوه بعد أسره .

سكتت الأبواق الداعية لوقف الحرب من سليطي الألسن سلك وعرمان وسفارات ومنقة عن إدانة هذه الأعمال اللإنسانية .

سيأتون قريبا ليصرخوا داعمين لأسيادهم من بغاة الدعم السريع وأعينهم علي كراسي السلطة التي لم يحسنوا إدارتها عندما تمكنوا من الحكم .

راشد عبد الرحيم