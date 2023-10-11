مكافحة التهريب بولاية نهرالنيل تتمكن من ضبط عدد(12) عربة غير مقننة بداخلها عدد( 600) كيلو جرام من الزئبق

تمكنت إدارة مكافحة التهريب بشرطة ولاية نهر النيل من ضبط عدد(12)عربة عربة بوكس (غير مقننة )علي متنها عدد(600)كيلو جرام زئبق بجانب كميات من المواد الغذائية والوقود بمنطقة صحرواية اقصي شمال الولاية قادمة من احدي دول الجوار تم القبض على المتهمين واتخاذ كافة الاجراءات القانونية في مواجهتم.

اللواء شرطة حقوقي سلمان محمد الطيب مدير شرطة ولاية نهر النيل اشاد بقوة مكافحة التهريب علي الإنجاز الكبير مؤكداً ان قوات الشرطة ستظل العين الساهرة للحفاظ على امن واستقرار الولاية وحماية ممتلكاتها وان الشرطة تقف بالمرصاد لكل من تسول نفسة التلاعب بالاقتصاد الوطني من المخربين وضعاف النفوس معلنا جاهزية منسوبي شرطة الولاية للإطلاع بواجباتهم حماية للانفس والممتلكات.

المكتب الصحفي لشرطة السودان