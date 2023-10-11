



مكرر من 15 أبريل 2020م وياللمصادفة ، لم نكن نتوقع أنه في هذا اليوم بعد ثلاث سنوات في 15 أبريل 2023م ستندلع أصعب حرب يواجهها الجيش السوداني منذ بدايات تأسيسه في قوة دفاع السودان في 1925م.

كانت كتاباتنا وستظل دوما إن شاء الله تعالى محاولات للتنوير وإضاءات من التاريخ للعظة والعبرة ومحاولة تصحيح المفاهيم والمعلومات الجزافية المنتشرة دون تحقيق ولا تمحيص وهي معلومات ويا للأسف يمكن أن تتأسس عليها حركات مسلحة تقوم بتجييش الشباب وتحشيد الرأي العام.

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لماذا أهتم الأوروبيون باستكتاب الشريف محمد بن عمر التونسي عن رحلته لدارفور ؟!

في 15 أبريل 2020م كتبنا عن الحاكورة التونسية في دارفور ولم نواصل .

الحاكورة التونسية في دارفور !!

صراعات السلطة في دارفور واستجلاب التدخل الخارجي.

في كتاب تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان تم أثبات وتوثيق :

1- سعي بعض أمراء السلالة الحاكمة لاستجلاب الدعم العسكري من مصر لحسم خلافات الحكم وذلك قبل وقت طويل جدا من ضم دارفور للسودان وبالتالي فإن دندنة البعض بإدانة أهل الوسط ووصمهم بالاستقواء بمصر قلة معرفة بالتاريخ وطبيعة الزمن.

2- حصول الشريف عمر بن سليمان التونسي على إقطاع كبير (حاكورة ) بصك مكتوب من السلطان عبد الرحمن الرشيد ، وفي سنة 1805م وصل إلى تندلتي ( الفاشر) إبنه محمد بن عمر التونسي واستلم إدارة الحاكورة من والده الذي سافر إلى وداي ثم تونس.

وثق الشريف محمد بن عمر التونسي رحلته وسنواته في دارفور في كتاب تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان ، ويقصد ببلاد العرب مناطق القبائل العربية بدارفور والسودان يقصد بها قبائل الفور والمساليت والزغاوة وغيرها.

بناءا على التفسير الشائع عن الحواكير فإن أحفاد الشريف محمد بن عمر التونسي يمكنهم العودة والمطالبة بحقوقهم في حاكورة جدهم الشريف سليمان.

أين هو موقع الحاكورة التونسية في دارفور والتي تعادل مساحتها مساحة العاصمة الخرطوم ؟

هذا ما سنحاول توضيحه بالخارطة إن شاء الله بعد الفراغ من سلسلة حلقات ملاحم اليوزباشي عبد الله ود عدلان.

كمال 👓 حامد.

ولم نواصل حلقات ملاحم اليوزباشي عبد الله ود عدلان فالحوادث والعجائب يمسك بعضها بخناق بعض ، وعسى أن نتمكن من إكمال ملاحم اليوزباشي وتتيع مسيرة رحلة الشريف محمد بن عمر التونسي في دارفور وقد شجعه الدكتور الفرنسي بيرون في القاهرة على كتابتها في 1835م تقريبا وأهتم بها الأوروبيون إهتماما شديدا لأن دخول الأوروبيين لدارفور كان محرما وممنوعا عليهم من سلاطينها لأنهم كفار وجواسيس لا يؤمن شرهم ومكرهم.

https://web.facebook.com/Threeniles/posts/2254562041504933

خارطة مسيرة الشريف محمد بن عمر التونسي من القاهرة حتى حاكورة والده في أبو الجدول جنوب الفاشر.

كمال حامد

