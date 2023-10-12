للآسف نحن كتلنا في (كيكل والبيشي)





والله ما هم الرجال البزعلوا من موقف صغير ( قديم ) ويمشوا للمرتزقة ومليشيا الدعم السريع !! ولا هم شبه الإرتزاق وميتة الفطيس ولا هم شبه هتك عروض البنوت ولا هم شبه كلمة مرتزق ومليشي وحارق حشا الأمهات

ولا هم الرجال البدوهم الخلاء لكن إختيارهم للدرب الخطأ موجع ومؤسف وتهورهم في تصفيقهم وإنضماهم للباطل مُخيب للآمال ..

كُنت أنا أظن أننا ندخر هؤلاء الرجال لحماية العرض والأرض وحماية بنات الوطن مع أخوانهم في الجيش ( الرجال الرجال ) من إغتصابات مليشيا الدعم السريع ولحماية المواطنيين من الذئاب البشرية التي تتجول في بيوت الناس تفتش لعظمة من الجنسين وكنت أظن أنهم حريصين علي مصلحة المواطنيين الذين شردتهم مليشيا الدعم السريع وقتلتهم وسرقة ممتلكاتهم ..

رُبما أنا أعرف أبو عاقلة كيكل عن قُرب قبل أن يمسح تاريخه الرجولي وينضم الي مليشيا الجنجويد ويصبح تاريخه أسود عن السودانييين الكِرام ..

كيكل عرفته قبل التمرد رجل هاش باش أخو أخوان كريم خُلق وأخلاق يقابلك بود وإحترام مُهيب يحسسك أنه سوداني سوداني ود بلد أصيل ( لكن منعول يوم المليشيا ) ضيعت مننا راجل والآن يحسبه السودانيين في عداد الموتي عندهم بعد إنضمامه للدعم السريع خسر كل شئ ولم يربح شئ ..

البيشي لا أعرفه عن قُرب وأظنه شاب لا يشبه الجنجويد لكن أنا أعرف أهل البيشي جيداً فأهل قبيلته وجعتهم كبيرة في ولدهم الراح في خبر كان وأصبح تحت رحمة الإرتزاق ..

كيكل والبيشي لسه الأمل كبير فيكم في رجوعكم الى الحق والوقوف مع أهلكم وحماية أخواتكم من مغتصبين المليشيا

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سؤال أخير …

يا كيكل قلبك ما وجعك وأنت قاعد مع من يغتصبوا أخواتك السودانيات !

قلبك ما وجعك وانت المأمون علي بنوت فريقك !

قلبك ما وجعك وأنت بتشوف في تشريد أهلك من قبل الجنجويد !!

أنا أعرفك يا كيكل ضميرك ح يظل يعذبك وإن تظاهرت بالولاء للمليشيا أنا أشهد الله عليك غيابًا يا كيكل أنت لا مبسوط ولا قبلان ولا مرتاح في تواجدك مع المليشيا دي لكن يبدو أنها زعلة بس !!!

ارجع ديارك ديار المليشيا ما بترحم يا كيكل !

أرجعوا لأهلكم قروش المليشيا ما بتدوم !!!

البيشي كفاك ..

يجدكم بخير

جيش واحد شعب واحد

عائشة الماجدي