مسيرية 2009م … مسيرية 2023م.





للفرحين بقرار مجلس حقوق الإنسان في جنيف : لو كانت العدالة الدولية منصفة لما خسر السودان والمسيرية 70% من أبيي في محكمة التحكيم الدولية في لاهاي 2009م وقد قدم محامينا ما لا يقل عن 10وثائق وخرائط تاريخية ولم يقدم محامي الحركة الشعبية ومعها دينكا أبيي سوى طق الحنك.

وأية لجنة تحقيق دولية لن يكون لها هدف سوى تمييع قضية الانتهاكات وإطالة أمد الحرب.

هذا قولنا بالرغم من إحباطنا لدور المسيرية في 2023م.

#كمال_حامد 👓