الهوية العربية للصحابي بلال بن رباح الحبشي العربي





كان يوم الجمعة 18 ديسمبر 2020م هو اليوم العالمي للغة العربية واحتفلوا به في مقر بعثة الأمم المتحدة في أديس أبابا.

وألقى الأثيوبي محمد بن محمد العروسي قصيدة قال فيها :

إبتهجـــي يـــا لغـــة الضــادِ …. وانتشـــري فـــي كـــل بــلادِ

يـــا لغـــةً تســمو بشـــموخٍ …. يســـتوجبُ كلَّ الأمجــــادِ

إبتهجـــي يــا لغـــة أسـَــرتْ …. أفئــــدةَ محـــبٍّ ومعــــادي

اليــــوم نزفــــكِ فـي فــــرحٍ …. والشـوق إليـك بدى بــادي

اليــــــــوم أهنيءُ أقوامـــــــاً …. الحاضـــرِ منهـــم والبـادي

وأحيــي العُـرْبَ وأخبرهـــمْ …. بمــــودةِ قومـــي وبـــلادي

قــــد جئنـا نحتفــــلُ ســـوياً …. بلســـــانٍ عربــــيٍّ ومـــــدادِ

فـي أرض الهجـرةِ موطِننـا …. قــد حــلَّ العَـربُ بأجـدادي

مفخــــــرةٌ نتــوارثُ منهــا …. وتظــــلُّ وســـــامِ الأحفـــادِ

يـا عرباً حلُّـوا فـي وطنـي …. أفــذاذاً وكـــــرامَ الأجــــدادِ

مسكنكمْ في القلبِ دواماً …. يـا أهــلَ الفضـلِ الأجــوادِ

تذكرت الصحابي سيدنا بلال بن رباح الحبشي العربي وعن جغرافيا سيدنا بلال بن رباح ، ومن منا لا يحب سيدنا بلال وحبه فرض على كل مسلم.

وجدت من قراءاتي في السيرة النبوية أن بلال بن رباح وإن كان حبشي الأصل إلا أنه كان عربيا بحكم الميلاد والنشأة واللغة ولا تناقض في تعدد الانتماءات ونحتاج اليوم أكثر من أية وقت مضى للتعرف الجانب العربي من سيرة بلال بن رباح الحبشي.

لم يرد لفظ الهوية المعاصر في النصوص العربية القديمة التي كتبت بها السيرة النبوية وتاريخ المسلمين في القرون الأولى ، ويبدو لي أن لفظ الهوية لفظ مستحدث.

ولن استغرق معكم في التفاصيل المعلومة من سيرة سيدنا بلال بن رباح وهي معلومة بدءا من تعذيبه في بطحاء مكة حتى استئذانه من الخليفة أبي بكر الصديق وهجرته الثانية إلى الشام التي استقر فيها إلى أن مات سنة 20 للهجرة.

المواطنة في أبيات بلال بن رباح في الشوق إلى مكة :

حين هاجر بلال بن رباح من مكة إلى المدينة أصابته الحمى فكان ينشد شعرا في الشوق إلى مكة.

روى ابن إسحاق بسنده عن عائشة أنها قالت في خبر طويل :

وكان بلال إذا تركته الحمى اضطجع بفناء البيت؛ ثم رفع عقيرته فقال:

ألا ليت شعرى هل أبيتنّ ليلة … بفخّ وحولي إذخر وجليل

وهل أردن يوما مياه مجنّة … وهل يبدون لي شامة وطفيل

ثم يقول : اللهم العن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء.(صحيح البخاري)

وشامة وطفيل: جبلان بمكة

قالت عائشة: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اللهم حبّب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشدّ، وصحّحها «2» ، وانقل حمّاها إلى الجحفة (الكتاب: معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع – المؤلف: أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي (المتوفى: 487هـ)

استنتاجات وفوائد من أبيات شعر بلال بن رباح :

من الأبيات التي أنشدها بلال بن رباح شوقا إلى المواطن التي كان يتنقل فيها يمكننا التعرف إلى البعض من جغرافيا بلال بن رباح.

وأرجو أن تلاحظوا معي أن بلال بن رباح حين كان يلعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف فلأنهم (كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء ) ، وهذا دليل على أن حس الوطن عند سيدنا بلال كان مكة وما حولها وهذا طبيعي في كل البشر أن الوطن وقد عبر عنه بلال بأرضنا هو الأرض التي تولد فيها وتنشأ فيها وتتحدث لغتها وتتراكم في عقلك ووجدانك ذكرياتها وتاريخك الشخصي أيا كانت طبيعة هذا التاريخ والوقائع التي احتواها وليس الوطن هو أرض الأصول والأجداد.

لقد ذكر بلال بن رباح المواقع التالية في أبياته :

فخ :

ويعرف اليوم بوادي زاهر وهو وادي يبعد 3 أميال عن مكة لكنه اليوم داخل مكة للتوسع الكبير في العمران.

مجنّة :

بفتح أوله وثانيه، بعده نون مشدّدة: ماء مذكور فى رسم عكاظ، فأنظره هناك. ومجنّة على أميال يسيرة من مكّة، بناحية مرّ الظّهران (الكتاب: معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع – المؤلف: أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي (المتوفى: 487هـ)

شامة وطفيل :

جاء في معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية لعاتق بن غيث البلادي :

شامة : جبل بالساحل جنوب غربي مكة ، مر بقربه طريق اليمن المزفت تجاوره حرة تسمى طفيل وتقرن دائما معه فيقال : شامة وطفيل ، وهما من ديار الجحادلة من كنانة.

والحرة في الحجاز تطلق على المكونات الجيولوجية الناجمة عن الطفوحات البركانية .

بلال بن رباح الأصل الحبشي والانتماء العربي:

أخ بلال بن رباح وأخته أو بنت أخيه

كان لبلال بن رباح أخ وأخت لم تسهب مصادر السيرة عنهما كثيرا.

أما الأخ فكان اسمه : خالد بن رباح ، و أما الأخت فكان اسمها : غفرة بنت رباح.

وقيل : غفيرة بنت رباح أخت بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخت أخيه خالد وهي صحابية جليلة.

قال جعفر: هما أخوان وأخت، قاله محمد بن إسماعيل البخاري.( الكتاب: أسد الغابة في معرفة الصحابة – المؤلف: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثير (المتوفى: 630هـ)

وقيل غفرة بنت خالد بن رباح أخي بلال بن رباح

(الكتاب: إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال – المؤلف: مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري المصري الحكري الحنفي، أبو عبد الله، علاء الدين (المتوفى: 762هـ)

خالد بن رباح كان ينتمي إلى العرب :

قالت بعض المصادر أن خالد بن رباح كان أخا لبلال في الإسلام لا في النسب ، ولكنه كان حبشيا مثله في الأصل.

إذن من هنا نواجه المصطلحات التالية : أخوة الإسلام ، النسب ، الأصل والانتماء.

صراحة بلال بن رباح في خطبته لتزويج أخيه خالد

رواية : … أخبرنا عمرو بن ميمون قال: حدثني أبي أن أخا لبلال كان ينتمي إلى العرب ويزعم أنه منهم فخطب امرأة من العرب فقالوا: إن حضر بلال زوجناك. قال: فحضر بلال فتشهد وقال: أنا بلال بن رباح وهذا أخي وهو امرؤ سوء في الخلق والدين. فإن شئتم أن تزوجوه وإن شئتم أن تدعوا فدعوا. فقالوا: من تكون أخاه نزوجه.

فزوجوه.( الكتاب: الطبقات الكبرى – المؤلف: أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء، البصري، البغدادي المعروف بابن سعد (المتوفى: 230هـ)

رواية : …عن مغيرة، عن الشعبي، قال:خطب بلال وأخوه إلى أهل بيت من البر، فقال: «أنا بلال وهذا أخي عبدان من الحبشة، كنا ضالين فهدانا الله، وكنا عبدين فأعتقنا الله. إن تنكحونا فالحمد لله. وإن تمنعونا فالله أكبر».

رواية :… … ثنا عمرو بن ميمون، حدثني أمي أن أخا لبلال كان ينتمي إلى العرب، فخطب امرأة منهم. فقالوا: إن حضر بلال، زوجناك. قال: فحضر بلال، فتشهد، ثم قال: أنا بلال بن رباح وهذا أخي، وهو رجل سوقي الخلق والدين، فإن شئتم فزوجوه، وإن شئتم فدعوه. قالوا: من تكن أخاه فإنا نزوجه. فزوجوه.

خطب بلال «1» لأخيه خالد بن رباح «2» امرأة قرشية فقال لأهلها:

نحن من قد عرفتم، كنا عبدين فأعتقنا الله، وكنا ضالين فهدانا الله، وكنا فقيرين فأغنانا الله، وأنا أخطب إليكم على أخي فلانة، فإن تنكحونا فالحمد لله، وإن تردونا فالله أكبر، فأقبلوا بعضهم على بعض فقالوا: بلال من قد عرفتم سابقته ومشاهده ومكانه من رسول الله، فزوجوا أخاه، فلما انصرفا قال له أخوه: يغفر الله لك! أما كنت تذكر سوابقنا ومشاهدنا مع رسول الله! فقال: مه يا أخي! صدقت فأنكحك الصدق.(الكتاب: ربيع الأبرار ونصوص الأخيار – المؤلف: جار الله الزمخشري توفي 583 هـ

خالد بن رباح أخو بلال، يكنى: أبا رويحة وقيل: إن أبا رويحة أخوه في الإسلام، آخى بينهما النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن أخاه في النسب (الكتاب: معرفة الصحابة – المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: 430هـ)

انتماء خالد بن رباح :

وتستدل من النصوص أولا تأكيد بلال بن رباح على الأصل الحبشي له ولأخيه خالدا وهذه أخوة الأصل ، ولعله في مقام الخطبة حرص على ذلك لما يعلم من ترفع في النفوس بالرغم من أخوة الإسلام ، ونلاحظ أيضا الصراحة البالغة لبلال بن رباح وعدم المجاملة في إبداء رأيه في أخيه خالدا في أشد المواقف حساسية وهو موقف الخطوبة ، وذلك بالرغم من أخوة الأصل الحبشي التي تجمع بينهما.

زوجة بلال بن رباح :

أما سيدنا بلال بن رباح فقد تزوج امرأة عربية من بني زهرة هي هالة بنت عوف الزهرية وهي أخت الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف الزهري وزهرة هو شقيق قصي الجد الرابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ( الكتاب: الطبقات الكبرى – المؤلف: أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء، البصري، البغدادي المعروف بابن سعد (المتوفى: 230هـ)

خالد بن رباح كان موجودا يوم فتحت مكة عام 8 هجرية الموافق 630م

حدثنا موسى بن عبيدة، عن زيد بن عبد الرحمن، عن أمه حجية بنت قريط، عن أمها غفيلة بنت عبيد بن الحارث، عن أمها أم قريرة بنت الحارث، قالت: جئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو نازل بالأبطح وقد ضربت عليه قبة حمراء فبايعناه واشترط علينا، قالت: فبينا نحن كذلك إذ أقبل سهيل بن عمرو أحد بني عامر بن لؤي كأنه جمل أورق، فلقيه خالد بن رباح أخو بلال بن رباح وذلك بعدما طلعت الشمس، فقال: ما منعك أن تعجل العدو على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا النفاق؟ والذي بعثه بالحق أن لولا شيء لضربت بهذا السيف فلحتك، وكان رجلا أعلم فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا ترى ما يقول لي هذا العبيد؟ فقال النبي عليه السلام: دعه فعسى أن يكون خيرًا منك فالتمسه فلا تجده، وكانت هذه أشد عليه من الأولى.(الكتاب: معرفة الصحابة لابن منده – المؤلف: أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مَنْدَه العبدي (المتوفى: 395هـ)

في زمن عمر بن الخطاب

قدم عمر بن الخطاب مكة فكان يتوضأ بأجياد (4) فذهب يوما إلى حاجته فلقي طحبل بن رباح أخا بلال بن رباح فقال من أنت قال أنا طحبل بن رباح قال لا بل أنت خالد بن رباح.

خالد بن رباح أخو بلال وهو مولى أبي بكر أيضا استعمله عمر على الأردن (الكتاب: تاريخ دمشق = المؤلف: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (المتوفى: 571هـ)

سنة 20 هجرية مات بلال بن رباح :

مات بلال بن رباح رضي الله عنه بداريا بكورة دمشق (1) وحمل على رقاب الرجال ودفن في مقبرة باب كيسان سنة عشرين وهو ابن بضع وستين (الكتاب: تاريخ دمشق – المؤلف: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (المتوفى: 571هـ) ، وفي رواية أنه مات في حلب : عن علي بن عبد الرحمن قال مات بلال بحلب ودفن على باب الأربعين (الكتاب: تاريخ دمشق – المؤلف: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (المتوفى: 571هـ)

#كمال_حامد 👓

الخارطة : جغرافيا نشأة بلال بن رباح وتوضح بعضا من تحركات بلال بن رباح ونجد فيها أن شامة وطفيل اللتين ذكرهما في أبياته تبعدان حوالي 80 كلم عن مكة وصور معاصرة

كمال حامد