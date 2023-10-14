



لم نعد نسمع عن حلفاء المليشيا ولا عن المليشيا ومستشاري المليشيا، لماذا؟

لأنهم لا وجود لهم بدون قناتي الجزيرة والحدث. معارضة وحركة متمردة تقاتل الدولة توفر لهما هذه القنوات منبراً باسم الرأي والرأي الآخر وتمنحهم وزناً وفعلاً سياسياً من العدم.

بغض النظر عن موقف الجزيرة من القضايا العربية والقضية الفلسطينية بالتحديد، والذي هو موقف سياسي في النهاية، ولكن هذه القنوات تقوم بدور سلبي وتخريبي، ومن حق أي دولة ذات سيادة أن يكون لها موقف صارم وحاسم من أي قناة إخبارية تهدد الأمن والاستقرار فيها. حريات التعبير والرأي والرأي الآخر كلام فارغ، القنوات الإخبارية تعبر عن توجهات سياسية وتعلب أدوراً سياسية ويجب التعامل معها على هذا الأساس. أمريكا حينما فكرت في قصف قناة الجزيرة أيام حرب العراق كانت تدرك ذلك. لا يوجد شيء اسمه إعلام حر، وحرية إعلام، هذه خرافة لا تستحق الاحترام.

حليم عباس