جرائم وحوادث
بالصور.. ضبط 591 مسدس تركي بغابة الفيل مهربة على متن عربة بوكس
تمكنت غرفة طواريء ولاية القضارف من ضبط عدد 591 مسدس تركي بغابة الفيل مهربة على متن عربة بوكس دبل كاب، كما تم القبض على المتهمين البالغ عددهم 4 افراد.
وحيا والي القضارف المكلف محمد عبدالرحمن محجوب لدى وقوفه على الضبطية بمقر الغرفة حيا منسوبي الغرفة على هذا الانجاز ومتابعتهم المتواصلة التي اسفرت عن ضبط عدد من المجرمين والوقود والاسلحة والمخدرات المهربة.
وأكد العمل على تطوير ادوات المراقبة والمكافحة لمقابلة تلك الجرائم مجددا اشادته بالقوات النظامية وما تقوم به من حفظ الامن والاستقرار معلنا تحفيز القوة المشتركة بمليوني جنيه وتذليل الصعاب التي تواجه عمل القوات النظامية.
من جهته اوضح العقيد امن الطيب علي رئيس الغرفة ان هذه الضبطية جاءت نتاجا لمتابعة الانشطة التى تهدد امن الولاية خاصة المخدرات والسلاح، مؤكدا تركيز الجهود لضبط الاسلحة المهربة من الخرطوم جراء الحرب فضلا عن الجرائم العابرة للحدود، وعبر عن شكره وتقديره لحكومة الولاية ومتابعتها لعمل الغرفة.
سونا
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