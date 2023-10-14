بالصور.. شرطة ولاية الجزيرة تلقي القبض علي احد المتهمين متعاون مع الميلشيات المتمردة ويحمل معدات

تمكنت شرطة ولاية الجزيرة (قسم شرطة الحصاحيصا) من القبض علي احد المتهمين وهو يقوم بالتخابر والتعاون مع الميلشيا المتمردة.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان المتهم الذي يبلغ من العمر (26) عاما طالب جامعي عثر بحوزته علي عدد(9) فلاشات مختلفه +ميزان إلكتروني +هاردسك+ كاميرا مراقبة +عدد(2) جهاز لابتوب + اتش دي +جهاز لابتوب صغير + تاب + ماكينة لابتوب + عدد(2) شاشة كمبيوتر + عدد (3)كلبسات وذلك داخل احدي المدارس بالمنطقة

وباستجواب المتهم اعترف بالاتهام وافاد بانه متعاون مع الميلشيا المتمردة ويقوم بعمليات التشويش ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في مواجهته وفتح بلاغ تحت المادة(68/100) من القانون الجنائي بقسم شرطة الحصاحيصا وتم وضع المضبوطات معروضات.

المكتب الصحفي لشرطة السودان