راشد عبد الرحيم: غروب قحت والدعم





بدأت ملامح الآنتصارات تلوح في الأفق والدعم السريع يترنح والحرية والتغيير تفقد مواقعها الحصينة في الخارح .

امس خرج السودانيون في لندن في مسيرة كبيرة هي الأولي التي تنطلق في عاصمة غربية وهي تدعم القوات المسلحة وتدين الدعم السريع وتطالب بتصنيفه جماعة إرهابية تمارس إنتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان والقوانين الدولية مع غياب واضح لأبواق الحرية والتغيير وقوات التمرد الذين خبأ صوتهم بعد أن كانوا يرتعون في شوارع أوربا ومنصاتهم الإعلامية فيها .

في أرض المعركة بدأت تخبو قوة الدعم السريع العسكرية والتي باتت تعمل بدون هدف عسكري بعد فشلهم في مخطط بقتل أو القبض علي قيادات القوات المسلحة أو السيطرة علي مواقع عسكرية مهمة .

توقفت الهجمات علي المدرعات والقصر الجمهوري والقيادة العامة وبدأ قصفهم عبر الدانات والتدوين المستهدف للسكان في الأحياء خاصة في أمدرمان .

في صمت وعمل محكم تعمل قواتنا المسلحة في ضربهم في العديد من المواقع مثل جبل الأولياء وأمدرمان وفي غيرها .

وتخطوا نيالا والفاشر لحياة آمنة وقوات التمرد تنهزم فيهما .

تعمل قوات التمرد بغباء علي ترسيخ سيرتها في البغي والقتل وهي في نهاية أيامها حالكة السواد عبر التدوين الجبان لمنازل المواطنين .

راشد عبد الرحيم