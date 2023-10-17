🔴 وصول شحنات الأسلحة النوعية للجيش السوداني بلا ضوضاء





• ليس غريباً أن تولول الدوائر والدول الداعمة لمليشيا التمرد من وصول صفقة الأسلحة الحديثة إلي الجيش السوداني بسلام ..وعبر الطرق والمطارات والموانئ الرسمية !!

• دولة خليجية كبيرة تتظاهر بدعمها للجيش السوداني ، رفضت قبل شهر عبور صفقة التسليح السودانية عبر أجوائها وموانئ مدنها الشاطئية ..

• هذه الدولة فوجئت بوصول شحنات الأسلحة النوعية للجيش بلا ضوضاء ..

• من يتعجبون حصول القوات المسلحة علي أسلحة نوعية وفق متطلبات سير وخطة العمليات العسكرية ، هؤلاء عليهم مراجعة قنوات الأخبار هذه الأيام .. أمريكا وضعت أضخم حاملة طائرات في العالم تحت خدمة ربيبتها إسرائيل .. أعلنت ذلك علي الملأ ..

• من حق الجيش السوداني الحصول علي طائرات ومسيرات ودبابات وأنظمة اتصال حديثة ..ولن يمنع أحدٌ شتات المليشيا وكلاب صيدها من البكاء والعويل ..

• تبّاً للخونة والعملاء ..

عبد الماجد عبد الحميد

