رأي ومقالات

🔴 وصول شحنات الأسلحة النوعية للجيش السوداني بلا ضوضاء

2023/10/17
بيرقدار
بيرقدار التركية

• ليس غريباً أن تولول الدوائر والدول الداعمة لمليشيا التمرد من وصول صفقة الأسلحة الحديثة إلي الجيش السوداني بسلام ..وعبر الطرق والمطارات والموانئ الرسمية !!

• دولة خليجية كبيرة تتظاهر بدعمها للجيش السوداني ، رفضت قبل شهر عبور صفقة التسليح السودانية عبر أجوائها وموانئ مدنها الشاطئية ..

• هذه الدولة فوجئت بوصول شحنات الأسلحة النوعية للجيش بلا ضوضاء ..

• من يتعجبون حصول القوات المسلحة علي أسلحة نوعية وفق متطلبات سير وخطة العمليات العسكرية ، هؤلاء عليهم مراجعة قنوات الأخبار هذه الأيام .. أمريكا وضعت أضخم حاملة طائرات في العالم تحت خدمة ربيبتها إسرائيل .. أعلنت ذلك علي الملأ ..

• من حق الجيش السوداني الحصول علي طائرات ومسيرات ودبابات وأنظمة اتصال حديثة ..ولن يمنع أحدٌ شتات المليشيا وكلاب صيدها من البكاء والعويل ..
• تبّاً للخونة والعملاء ..

عبد الماجد عبد الحميد

عبد الماجد عبد الحميد
عبدالماجد عبدالحميد

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