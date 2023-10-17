



خرج علينا أمس المدعو محمد الفكي منقة بحديث عبر السوشيال الميديا موجها فيه بعضاً من الرسائل الخائبة التي تؤكد عمالته وسفالته وهوانه حيث وجه حديثاً لما أسماها القوى المدنيه التي ستلتقي في اديس أبابا مطالباً إياها بإيقاف الحرب مهما كانت التنازلات وطبعاً رجل مثل محمد الفكي منقة لامبادئ له ولاعهد لايعرف معنى كلمة التنازلات لشعب أنتهك عرضه وسرقت ممتلكاته وقتل أبناءه العزل وهوجمت مقرات جيشه غدراً وخيانه..

ومحمد الفكي منقه وشلته لا فرق عندهم من أشعال الحرب وأيقافها بكلمة والبداية كانت كلمتهم (أما الاطاري او الحرب) والان (لا للحرب )لكنه لايعلم أنه إن كان قرار الحرب بيده كمافعل فأن قرار أيقافها بيد شعبنا وجيشه فقط..

ثم وجه منقة رسالة تانيه للبرهان مطالباً أياه بالاعتزار عن ما أسماه انقلاب ٢٥اكتوبر وغض الطرف عن أن يطلب من قحت أن تعتذر للشعب السوداني وهي التي أدخلته في هذا النفق المظلم بفشلها وفجورها في الخصومة وعيوبها التي سقطت عنها كل أوراق التوت ولم يطالب هذا المنافق حميدتي بالأعتذار للشعب السوداني عن قتله وسرقته وإستباحت أعراضه..

ولم يطالب حميدتي أن يعتذر له هو شخصياً وقد قال عنه في حديث شهير أنت منو ووزنك السياسي شنو لكنه لن يتكلم وهو كالضفدع في فمه ماء..

ثم طالب في حديثه وهنا خلو بالكم كويس طالب حميدتي بأن يعطي لجنة عصام فضيل مزيد من الصلاحيات يعني منقة يطالب بإعطاء الشرعية للمتمرد عصام فضيل ليكون جسماً ومؤسسة قانونيه تحاسب وتعاقب أفراد المليشيا على الانتهاكات التي أرتكبوها بدلاً من ان يطالب المجتمع الدولي بإدانة انتهاكات مليشيا الدعم السريع واعتبارها مجموعه أرهابية..!

شفتو كيف منقه العبيط يسعى لشرعنة الدعم السريع وادانة القائد العام للقوات المسلحة ومطالبته للإعتذار؟!

الغريبة أنه لم يجرؤ أن يوجه حديثاً للشعب السوداني لأنه يعلم أن شعبنا لايشتري هذه البضاعة منتهية الصلاحية..

يعلم أنه لايجرؤ حتى علي المشي في شوارع الخرطوم أو اي مكان يتواجد به سودانيون لأن اللعنات والشتائم ستطارده من كل الاتجاهات..

من يقول لهذا الرجل أسكت وأستحي..

#ام_وضاح