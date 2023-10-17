هنالك بشريات قادمة، يتقدم الجيش وتتقهقر المليشيا، في كل المحاور





ضرب الجيش سياجاً سرياً حول عملياته العسكرية، وتوقف قادته عن التصريحات، وكف الناطق الرسمي عن الكلام، لكن على الأرض هنالك عمليات قوية ومتصاعدة، وهنالك بشريات قادمة، يتقدم الجيش وتتقهقر المليشيا، في كل المحاور، وتحاول الانتقام من المواطنين بالقصف العشوائي، أو بمعارك إعلامية عديمة الجدوى، تحاول من خلالها إشاعة اليأس،

وفي ظل هذا التعتيم، سيكتشف الناس عما قريب أن ثمة جنود مهجولون يخوضون معركة كسر العظم بشجاعة نادرة، وهم أعظم اكتشاف واجه به الجيش هذا العدوان المسنود والخطير، اسمهم قوات العمل الخاص.

عزمي عبد الرازق