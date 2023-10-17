بالصور.. شرطة ولاية نهر النيل تسترد عربة بوكس وأدوية منهوبة من الخرطوم

تمكنت المباحث والتحقيقات الجنائية فرعية نهر النيل التيم من إسترداد عربة بوكس موديل العام 2006 برقم اللوحة خ2 / 4188 كان صاحبها قد أبلغ قسم شرطة الحصايا والشرقي بسرقتها.

وفي سياق متصل تم إسترداد كميات كبيرة من الأدوية تخص مصنع نيومين للأدوية بولاية الخرطوم تم إبلاغ قسم شرطة الأوسط بورتسودان بنهبها من مخازن المصنع وهي عبارة عن “2010 كرتونة فلاجيل/ 15 كرتونة فلاجيل 250مل/ 84 كرتونة بندول فلستر هوباك 500 مل/ 1876 بندول 500 مل/ 180 كرتونة بندول / 683 كرتونة بندول استرب هوباك 500 مل”

وتم ضبط كميات الأدوية بمواقع متفرقة بمحليتي عطبرة والدامر وإلقاء القبض على 4 متهمين بحوزتهم 18 كرتونة فلاجيل إضافية ومبلغ مالي.