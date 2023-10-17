القبض على شاب قتل كلبا انتقاما من جارته





كشفت أجهزة الأمن بالجيزة، ملابسات قتل كلب على يد شاب بمنطقة الهرم وتبين قيام جارته بتجميع الكلاب الضالة أمام المنزل.

رصدت المتابعة الأمنية ما تم نشره على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بشأن ادعاء (إحدى السيدات) بقيام أحد الأشخاص بالتعدي على “كلب ضال” باستخدام “عصا” وقتله ومحاولة التعدي عليها عقب قيامها بتصويره بمنطقة الهرم بالجيزة.

وبالفحص تبين أن الشاكية تقوم بجمع الكلاب الضالة بالمنطقة محل إقامتها وتقديم الطعام لهم أمام العقار سكنها مما أثار حفيظة الأهالى “من بينهم المشكو فى حقه” لقيام تلك الكلاب بمهاجمة ذويهم مما دعاهم للتعدى بعصا على أحدهم وقتله.

كما تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالجيزة من الشاكية ضد المشكو فى حقه لقيامه بالتعدى عليها بالسب والشتم والضرب وذلك إثر توجيهها اللوم له لقيامه بالتعدى على أحد الكلاب الضالة،

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

بوابة فيتو