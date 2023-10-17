اكتشاف بعض حالات التلاعب في شحنات فاسدة.. لا تساهل في دخول فراخ مخالف للمواصفات للأسواق





شددت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس على التزام شركات إنتاج الدواجن ومراكز البيع بالمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية في انتاج وتعبئة ونقل وتخزين وتداول الفراخ حفظًا على صحة وسلامة المستهلكين.

وأكدت الأستاذة رحبة سعيد عبد الله المدير العام للهيئة حرصهم على وصول مثل هذه المنتجات الحساسة بصورة آمنة للمستهلكين عبر عمليات الرقابة والتفتيش اليومية بالولايات بالتنسيق والتعاون مع المختصين بوزارة الثروة الحيوانية، مشيرة لإكتشاف فرق التفتيش الخدمي لبعض حالات التلاعب في شحنات فراخ فاسدة ولا تصلح للاستهلاك البشري، وحيت رحبة يقظة وجهود الجهات الرقابية (الأمن الاقتصادي ومباحث ونيابة المستهلك) في التصدي لمثل هذه الممارسات الخاطئة، قاطعة بعدم السماح بمرور اي فراخ غير مطابق للمواصفات للأسواق.

وفي ذات السياق كشف المهندس أبا يزيد الشيخ الطيب مدير فرع الهيئة بولاية سنار عن ضبط وإبادة إثنين طن من الفراخ الفاسد خلال حملات الرقابة والتفتيش الدورية لشهر أكتوبر الجاري.

من جهة ثانية واصلت اللجنة المكلفة من وكيل وزارة الثروة الحيوانية وتضم (الثروة الحيوانية، الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، غرفة الدواجن الاتحادية، غرفة الدواجن بولاية الجزيرة، شركة ميكو) اجتماعاتها بهدف عمل دراسة احصائية تقييمية ومسح للمزارع واماكن التخزين والبيع لتحديد الفجوة المطلوب معالجتها وامكانية مقدرة الشركات الوطنية لسد النقص في الأسواق.