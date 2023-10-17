



ماهي أم درمان القديمة ؟!

كلما سمعت عبارة أم درمان القديمة في اخبار العمليات تساءلت عن قصدهم ؟!

في سنة 2000م زرت بعض الأفاضل في حي أبو روف وحين قلت لهم أني من أم درمان قالوا من وين ؟

قلت .. من العباسية …

قالوا …دي ما أم درمان !!

كيف الكلام ده ؟!

قالوا أم درمان هي أبو روف وبيت المال والملازمين وود نوباوي وفريق حسب الله وهو حي البوستة حاليا وحي العرب وجنوبا حتى بوابة عبد القيوم.

كل ما نشأ بعد 1900م ليس أم درمان وإنتو ناس بره ..

ضحكت وقلت لهم … طيب حي العرضة كيف ؟

قالوا ده سموه حي العرضة لأنه كان الخلاء الذي يستعرض فيه الخليفة عبد الله الجيوش.

ضحكت وتعجبت حينها من عثوري على أم درمانيين لا يرون أم درمانيا سواهم فكيف بهم لو شاهدوا الثورات حتى الحارة 60 والصالحة والشقلة جنوب أم درمان.

لكنها طبيعة الحياة ، فحين كنا في مدرسة المؤتمر منتصف السبعينات كنا نمازح زملائنا من الفتيحاب ونقول لهم إنتو ما من أم درمان فقد كانت أم درمان جنوبا تنتهي في سلاح المهندسين والطريق المؤدي لكبري النيل الأبيض فوق جزيرة دكين.

كانت كل المنطقة التي نشأت فيها أحياء المهندسين خلاء وحين سرنا في طابور الكديت سنة 74م لضرب النار جنوب الفتيحاب تحتم علينا عبور خلاء ممتد قبل الوصول لحلة الفتيحاب لتجاوزها للخلاء جنوبها.

وكانت أم درمان غربا تنتهي في استاد المريخ ، تخيل معي لو ظل سودان 56 على حاله الأصلي لما وجد الدعامة ما يرتكزون فيه ليحاصروا سلاح المهندسين ولما توسعت كرش الفيل بسبب التخطيط المستمر للاحياء الجديدة التي ظلت تستقبل النازحين بسبب الحروب وتستقبل المغتربين من أبناء الأقاليم الذين ظل حلم اغترابهم شراء وبناء بيت في العاصمة ، لكنها سنة الحياة ، عشان كده يخوانة لو لاقيت واحد من صالحة او الثورات وأنكرت عليه أم درمانيته فلا يزعل فكذلك أنكروا علينا بعض أهل أم درمان الأقدمين.

#كمال_حامد 👓