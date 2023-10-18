عائشة الماجدي: أردول





إنتهت رحلة النقد والكتابة عن أردول كمدير عام للشركة السودانية للموارد المعدنية وتم قفل الملف دا تماماً عندي ..

كانت مرحلة كلها إنتقاد ولوم ومشاكل وضغط عليه بكل السبل ولكن أشهد الله علي الرغم من أنو أنا أول من بدأ النقد والمشاكل والتشكيك ومرات التعدي علي أردول لكنه كان مهذبًا حتي لم يقابلني يومًا ما بغضب فيما أكتب ..

كنت كلما ألتقيه في مناسبة عامة سياسية أو أجتماعية أو يجمعنا صديق مشترك لبحث صلح بيننا ( ويردد إنتي يا بت الماجدي مالك معاي ياخ يومي رادماني بإبتسامة ودودة ) أعترف لذلك الصديق بأني بعض المرات أكون قاسية علي أردول بلا مبرر كافي لكن هو كمان مرات يستحق الردم والنقد ومرات لما نضغط عليه شديد يصرح لنا بعبارة بلا معني عشان بشرتي سوداء بتردموني ( التقول نحن خواجات ) ما ياهو كلنا بنشبه بعض ..

ولا أخفي سرًا يا أردول مرات ننتقدك حسد ساي مننا عشان قاعد في تل دهب 😝

مرحبًا بأردول في الساحة السياسية ومرحبًا به في صف النقد السياسي وما ينطبق علي فكي منقي وخالد سفه ينطبق علي أردول إذا ترنح مثلهم وإن أراد أن يكون سياسي سوداني وطني فسوف نصفق له وإن أختار الارتزاق والمليشيا فلا يلومنا وقتها ..

مرحبًا بأردول في ساحات ناس نورالدائم ( القاعد ساي ) داك

يتغدأ في كورنثيا ويشرب القهوة في باحة روتانا الشرقية !

عمومًا اردول شاطر في السياسة وأظن انا قلت ذلك زمان انه شاب سياسي شاطر لكن إن أتجه للعطالة ومباراة الولائم مع نورالدائم فلينتظر منا ردم نوعه مختلف !!!

عائشة الماجدي