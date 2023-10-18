إبادة ” 2 ” طنا فراخ فاسد بسنار





كشف مدير فرع الهيئة بولاية سنار المهندس أبايزيد الشيخ الطيب ، عن ضبط وإبادة إثنين طن من الفراخ الفاسد خلال حملات الرقابة والتفتيش الدورية لشهر أكتوبر الجاري.

فيما واصلت اللجنة المكلفة من وكيل وزارة الثروة الحيوانية والتي تضم “الثروة الحيوانية ، الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس ، غرفة الدواجن ، غرفة الدواجن بولاية الجزيرة ، شركة ميكو” اجتماعاتها بهدف عمل دراسة احصائية تقييمية ومسح للمزارع، واماكن التخزين والبيع لتحديد الفجوة المطلوب معالجتها وامكانية مقدرة الشركات الوطنية لسد النقص في الأسواق.

وفي السباق أكد رئيس اللجنة المهندس عادل محمد الطاهر على حيادية وشفافية العمل ورفع تقارير فنية واقعية لنتائج المسح الدقيق.

و أمن المجتمعون على منهجية وآلية عمل اللجنة وتوفير المعلومات بالسرعة المطلوبة ، بجانب حملات توعية وتبصير للمتعاملين والمستهلكين بالمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية واجراءات الذبح والتعبئة ومتطلبات الاستيراد.

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