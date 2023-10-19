🔴 عودة ضباط وجنود المليشيا من الخرطوم إلي ديار أهلهم صارت أمراً لافتاً ويقولون: (الدنيا قضت غرضا في حميدتي وأخوانو)





• ويتوالي الهروب ..

• أبرز ضباط مليشيا التمرد وصلوا مدينة الضعين خلال اليومين الماضيين .. أحدهم يتلقي العزاء في شقيقه الذي قُتل في مواجهة الجيش بالخرطوم ..

• الضباط العائدون يواجهون حملات انتقاد حادة من عشيرتهم هناك .. عدد من عائلات جنود المليشيا المفقودين تسأل عن مصير أبنائهم الذين يؤكد رفاقهم مقتلهم بينما تصر قيادات التمرد علي وجودهم بمناطق العمليات كما يقولون ..

• عودة ضباط وجنود المليشيا من الخرطوم إلي ديار أهلهم صارت أمراً لافتاً ومنتظماً خاصةً بعد تزايد المطالبة بعودتهم .. الجنود الذين عادوا إلي الضعين ومدن وقري أخري من دارفور أخبروا عن أهوال الحرب وقناعتهم بأن (الدنيا قضت غرضا في حميدتي وأخوانو) ..أو كما يقولون ..

عبد الماجد عبد الحميد

