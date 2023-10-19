🔴 قبل كم سنة سأله شيخ الصافي.. يا ممدوح آخر مرة شاهدت فيها سيدنا النبي متين؟





قبل كم سنة سأله شيخ الصافي نور الدين يا ممدوح آخر مرة شاهدت فيها سيدنا النبي متين؟

قال ليه والله طولت يا شيخ الصافي آخر مرة كانت قبل أسبوعين.

هكذا كان ممدوح دوماً والله وتالله وبالله ما حصل شاهدته الا وهو ضاحك مستبشر. ومن يوم ما فقد صاحبه ورفيق دربه عمر شاكر يوم 8/5 في معارك مدرعات الشجرة ولسانه كان يلهج بالدعاء أن يلحقه بعمر شاكر وآخر تواصل لي معه كان 8/6 ويوم 8/22 .

لحق ممدوح بصحبه وبإذن الله في الفردوس الأعلى من الجنة.

تقبل الله عمر وممدوح وعوض شبابهما الجنان وأنزل الصبر والسلوان والسكينة على أهلهم وذويهم

ودعناكم الله يا عمر وممدوح وصحبكم.

أ. محمد مزمل أحمد

Mohamed Muzamel Ahmed