الدعم السريع بالنسبة للشعب يمثل قوات منحلة بقي منها عصابات مرتزقة ارتكبت جرائم وفظائع





الحرب النفسية المضادة مازالت تفعل فعلها على عقول البسطاء في ظل ضعف العمليات النفسية الممنهجة للجيش.

رسالتي للذين وقعوا تحت تأثير الحرب النفسية للعدو احسبوها ببساطة (الدعم السريع في أقصى قوته لم يسيطر على أي مدينة بالكامل فهل يفعلها بعد أن أصبح مجرد عصابات ومجموعات نهب وسرقة)؟!

‏أي مفاوضات أو تسوية قبل إعلان النصر الكامل وخضوع العدو وشركائه صاغرين للجيش لا مرحبا به لأنها تعيدنا لمربع الاطاري.

فالدعم السريع بالنسبة للشعب يمثل قوات منحلة بقي منها عصابات مرتزقة ارتكبت جرائم وفظائع يجب محاسبة مرتكبيها وداعميها ومصادرة أموالها لتعويض المتضررين وإعمار الوطن.

د. عبد المحمود النور

