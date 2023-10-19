مكافحة التهريب بالبحر الأحمر تضبط بضائع وسلع مهربة

تمكن أحد الأطواف التابعة لمكافحة التهريب بولاية البحر الاحمر من ضبط عدد أربعة بكاسي تحمل على متنها وقود مهرب ومواد كيميائية ومبيدات سامة بجانب ضبط عربة لوري تحمل مواد غذائية بدون مستندات.

وقد وقف على هذا الإنجاز مدير قوات الجمارك السيد الفريق شرطة حسب الكريم آدم النور وأشاد بالجهود التي تبذلها قوات مكافحة التهريب بمختلف الولايات مؤكداً أن قوات مكافحة التهريب بالبحر الأحمر ستظل بالمرصاد لكل محاولات التهريب وكل من تسول له نفسه تهديد أمن وسلامة الوطن والمواطنين، مجدداً دعمهم اللامحدود لقوات مكافحة التهريب.

من جانبه أكد مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب السيد اللواء شرطة بابكر يوسف بابكر أن قوات مكافحة التهريب وبما لديها من إمكانيات وكوادر بشرية مؤهلة وخبرة كافية قادرة على إحباط كل محاولات المغامرين والمهربين الذين يسعون إلى تخريب الإقتصاد وإهدار موارد البلاد.

كما اوضح العميد شرطة خالد محمد صالح مدير إدارة مكافحة التهريب بالبحر الاحمر أن الضبطية تمت بواسطة أحد الاطواف البرية شمال مدينة بورتسودان مؤكداً أن الضبطية تعتبر إنجاز جديد يضاف لإنجازات مكافحة التهريب المتواصلة، بعد أن ظن المهربين أن الظروف التي تمر بها البلاد يمكن إن تمكنهم مزاولة نشاطهم الهدام متناسين مقدرات قوات الجمارك وخبرة ويقظة قوات مكافحة التهريب التي كانت لهم بالمرصاد.

المكتب الصحفي لشرطة السودان