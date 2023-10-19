فيديو محمد صلاح للتضامن مع غزة يتخطى حاجز 94 مليون مشاهدة





تخطى فيديو دعم محمد صلاح نجم فريق ليفربول للقضية الفلسطينية ، حاجز الـ 94 مليون مشاهدة خلال 8 ساعات على موقع التواصل الاجتماعي أكس تويترسابقا حول العالم .

وخرج محمد صلاح قائد منتخب مصر، ونجم ليفربول الانجليزي، عن صمته في فيديو مصور عبر حساباته الرسمية، للتنديد بما يحدث تجاه الشعب الفلسطيني في غزة، متخذا خطوة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، بعد الأحداث الأخيرة.

قال محمد صلاح في الفيديو: “ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة، شهدنا في الأيام السابقة عنف شديد ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع، جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها”.

وأضاف: “يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها، ويجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورا، يمر سكان غزة بأوضاع مزرية، بالأمس، شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى، ويحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورا”.

وأختتم قائد منتخب مصر: “أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معًا لمنع وقوع مزيد من المذابح للأبرياء، والإنسانية يجب أن تسود”.

صدى البلد