



• شتات قوي الحرية والتغيير يتمتع بموهبة غباء سياسي لا تتوفر إلا لأمثالهم من المكلّبين في زمان القحت والبؤس المليشي ..

• يسوِّقون منذ أيام عبر آلة إعلامهم مدفوعة القيمة والثمن لمفاوضات لاتوجد إلا في خيالهم المريض ..

• ومن ذلك نقلهم لأحاديث عن أمريكا يقولون إنها تقول حان الأوان لوضع حد لمعاناة السودانيين من الحرب ..

• ينقلون هذا عن أمريكا المستغرقة كلياً وبكامل عتادها الأقوي في العالم لإنقاذ سمعة وتاريخ ربيبتها المجرمة من وحل جرائمها الإنسانية في غزة ..

• أمريكا التي سقطت في إمتحان الإنسانية والمصداقية في أرض الرسل والأنبياء غير جديرة بالبكاء علي جراح السودانيين ..

• ماذا نقول لجراء وكلاب الصيد في شتات الحرية والتغيير ؟

عبد الماجد عبد الحميد