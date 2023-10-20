🔴 من داخل المليشيا: تطورات المشهد القادم.. انسحاب من الخرطوم واعلان حكومة حميدتي





تحصلت على معلومات مهمة من داخل المليشيا تفيد بتوالي إنسحاب قواتها من العاصمة خلال الساعات و الأيام القادمة و ذلك إستعداداً لتنفيذ الخطوة القادمة و هي :

إعلان تشكيل الحكومة التي كان ( حميدتي ) قد هدد بها في أحد تسجيلاته على طريقة ( الذكاء الإصطناعي) و قد سبقه في ذلك عدد من قادة قحت ( ياسر عرمان – خالد سلك – إبراهيم الميرغني ) الذين ذكروا أنه في حال أقدم البرهان على تشكيل حكومة تصريف أعمال فإن المليشيا ستعلن تشكيل حكومة في مناطق سيطرتها !!

خطة إعلان حكومة بواسطة المليشيا و قحت على غرار حكومة (حفتر / عقيلة) في شرق ليبيا هي الخيار الأخير بعد فشل الإنقلاب و فشل خطة تحطيم قدرات القوات المسلحة و إضعافها و من ثم الإستيلاء على مقراتها الرئيسية !!

الخطة تقوم على إحتلال مدينة نيالا و في حال فشل ذلك يتم إحتلال مدينة الأبيض لتكون مقراً للحكومة المزمع تشكيلها ( التركيز على المدينتين للإستفادة من ميزة وجود مطار دولي في كل منهما ) و من ثم تتوسع العمليات العسكرية للإستيلاء على كل مدن دارفور و كردفان !!

و ما الظهور العلني للمليشيا في مدينة أمروابة يوم أمس و هي تعلن إنضمام 300 ممن أسمتهم قوات الإحتياط لصفوفها إلا خطوة في هذا الإتجاه !!

المعلومات أفادت كذلك بتسارع تدفق الأسلحة للمليشيا عن طريق مطار ( أ . ج ) الذي استأجرته الدولة الخليجية من إحدى دول الجوار لهذا الغرض !!

و قبل يومين إنتشر تسجيل لأحد مواطني الدولة الجارة يصف فيه ما يجري في المطار حركة هبوط لطائرات محملة بالأسلحة و العتاد و وعد بإرسال فيديو مصور ، كما طالب بضرورة إيصال رسالته لقيادة الجيش السوداني !!

من جانب آخر أفادت المعلومات بأن إجتماعات مكثفة عقدت بين قيادات المليشيا المتمردة و بعض قيادات الإدارة الأهلية في بعض مناطق دارفور و كردفان و بمشاركة بعض ناشطي منظمات المجتمع المدني و بعض القادة المحليين لقحت للتحضير للخطوة !!

كما أفادت المعلومات بأن بعض منسوبي المليشيا ممن تبقى في صفوفها من أبناء الحوازمة يرفضون فكرة إحتلال الأبيض باعتبارها إحدى حواضرهم إلا أن القادة من منسوبي المليشيا من قبيلة الرزيقات و المسيرية يصرون على إحتلال الأبيض !!

من جانب آخر أفادني مصدر بأن إتصالاً قد تم بين أحد مستشاري المليشيا و أحد أبناء الحوازمة من ( الإسلاميين ) يعرض عليه أن يتولى إحدى الحقائب الوزارية في الحكومة المرتقبة !!

تداولت حول هذه المعلومات مع دبلوماسي رفيع و صاحب خبرات كبيرة فأكد لي أنه على علم بهذه الخطوة التي تدعمها و تدفع في إتجاهها بقوة دولة الكيان و الدولة الخليجية !!

#كتابات_حاج_ماجد_سوار

19 أكتوبر 2023