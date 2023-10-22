عنتر حسن: من يعتقد ان إيران او حزب الله سيتدخلون لنصرة الأقصى فهو وأهم من أجل القدس





من يعتقد ان إيران او حزب الله سيتدخلون لنصرة الأقصى من أجل القدس او من اجل أن تكون المقاومة حية في فلسطين المحتلة ويحاربوا اسرائيل فهو وأهم، إيران وحزب الله يتخذون من القضية الفلسطينية مجرد ابتزاز لتحقيق مصالحهم فقط، وما احداث العراق بعد صدام حسين المجيد عنكم ببعيد،

فهم رفعوا شعار (الموت لامريكا والموت لاسرائيل) كمجرد شعار لخداع المسلمين، وعندما اتتهم أمريكا ودنست العراق واحتلتها واتخذت فيها قاعدة عسكرية ونصبوا في العراق حاكم أمريكي وسلموا العراق على طبق من ذهب لإيران، وميليشياته، سكتوا وصمتوا صمت القبور ولم يحاربوا عدوهم المزعوم أمريكا، بل جعلوا منهم حليف، وساهموا مع الامريكان في تدمير العراق،

وكان همهم فقط تكوين مليشيات واحزاب مناوئة لهم، وجعلوا أمريكا تعيث في أرض العراق فسادا. القضية الفلسطينية لم تجد الرجال الساسة الحقيقيين لتحريرها بعد، والمصيبة ان على راس السلطة في فلسطين المحتلة اناس اذا تحدثوا بدون صورة لا تستطيع أن تميز هل من يتحدث هو مسؤول اسرائيلي ام مسؤول أمريكي!! لان فحوي الحديث يتعارض تماما مع قضية الأمة وهموم القضية الفلسطينية مثل تكفيرهم لاي انسان مسلم لا يؤمن باسرائيل!!!!

وهمهم فقط التنسيق الأمني مع إسرائيل ضد المقاومة والفلسطينيين … (طوفان الاقصى) اثبت للعالم ان هذه الدولة المغتصبة أضعف بكثير مما يوهمون به الناس، ولكننا للأسف ابتلينا (بخوازيق) في أمتنا، ساسة نصبوا أنفسهم كقادة في سلطة وهمية في فلسطين وهم أسوأ ضررا على فلسطين من الإسرائيليين أنفسهم، وهم سبب اساسي لما نحن فيه الآن.

د. عنتر حسن