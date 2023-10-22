رأي ومقالات
أوقفوا هذه المهزلة يا باقي القحاتة وأطمئنوا الجنجويد لن يعودوا وإنتوا بتنفخوا في (عبوب)
الحية ( قحت ) تغيير جلدها من الحرية والتغيير ( الموبوءة ) الي
( الجبهة المدنية )
وتجتمع في أديس أبابا ..
السؤال —
ما هي الجهة الممولة لهذه الاجتماعات الخارجية لقحت من سكن في الفنادق وتذاكر سفر وترتيبات إعاشة !
قحت بصفتها الجناح السياسي لمليشيا الدعم السريع تجتهد لإنقاذ الجنجويد ونفخ الروح فيها مجددًا عبر الإجتماعات الخارجية !
أوقفوا هذه المهزلة يا باقي القحاتة وأطمئنوا الجنجويد لن يعودوا وإنتوا بتنفخوا في (عبوب) ليس إلا …
عائشة الماجدي
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