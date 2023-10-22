رأي ومقالات

أوقفوا هذه المهزلة يا باقي القحاتة وأطمئنوا الجنجويد لن يعودوا وإنتوا بتنفخوا في (عبوب)

2023/10/22
عائشة الماجدي
عائشة الماجدي

الحية ( قحت ) تغيير جلدها من الحرية والتغيير ( الموبوءة ) الي
( الجبهة المدنية )
وتجتمع في أديس أبابا ..

السؤال —
ما هي الجهة الممولة لهذه الاجتماعات الخارجية لقحت من سكن في الفنادق وتذاكر سفر وترتيبات إعاشة !

قحت بصفتها الجناح السياسي لمليشيا الدعم السريع تجتهد لإنقاذ الجنجويد ونفخ الروح فيها مجددًا عبر الإجتماعات الخارجية !

أوقفوا هذه المهزلة يا باقي القحاتة وأطمئنوا الجنجويد لن يعودوا وإنتوا بتنفخوا في (عبوب) ليس إلا …

عائشة الماجدي

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